Alberto Amado é um dos barbeiros tradicionais mais antigos de Riachos

Conhecido por Alberto Barbeiro começou a aprender o ofício há mais de sete décadas em Riachos, vila do concelho de Torres Novas onde, aos 83 anos, mantém abertas as portas da barbearia. Este sábado assinala-se o Dia Mundial da Barba.

Carlos Alberto Amado, mais conhecido por Alberto barbeiro é, aos 83 anos, um dos barbeiros tradicionais mais antigos de Riachos. Na profissão que exerce com gosto há mais de 70 anos muito mudou. O uso da navalha com lâminas descartáveis substituiu a navalha que se afiava com afinco e e os géis de barbear tiraram o lugar ao sabão em pó que noutros tempos ensaboava os rostos mais ou menos barbudos dos clientes. Hoje são poucos os que lhe pedem para cortar a barba, porque a deixam crescer ou a fazem em casa. Antigamente quando se apresentavam em fila à porta da barbearia, sobretudo às quartas-feiras e aos sábados, “não havia grandes modas. Cortavam, faziam bigode ou pêra. Agora, a maioria usa barba”, vinca o barbeiro com quem O MIRANTE se pôs à conversa a propósito do Dia Mundial da Barba que se assinala este sábado, 2 de Setembro.



Apesar da redução drástica de clientes, a simpatia, profissionalismo e paixão pela profissão continuam a marcar a relação que mantém com aqueles que ainda procuram os seus serviços. Alguns, nota, são-lhe fiéis desde o início do seu percurso como barbeiro.

* Reportagem desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE