Câmara do Entroncamento continua sem decidir se avança com demolição de jardim-de-infância

O presidente da Câmara do Entroncamento, o socialista Jorge Faria, continua sem levar o assunto da eventual demolição do Jardim-de-infância Sophia de Mello Breyner Andresen a reunião de executivo. Recorde-se que os vereadores da oposição (três do PSD e um do Chega, agora independente) já chumbaram duas vezes a proposta socialista para demolir o jardim-de-infância por não concordarem com a proposta do PS. A oposição no Entroncamento defende que o jardim-de-infância pode ser requalificado em vez de gastar dinheiro a demolir e fazer nova construção. Os vereadores do PSD recordam que o relatório do LNEC – Laboratório Nacional de Engenharia Civil – não diz que é necessário demolir o edifício, que pode ser feita uma reabilitação. O vereador Rui Gonçalves (PSD) disse a O MIRANTE que Jorge Faria não tem vontade de realizar um estudo custo-benefício, que a oposição defende ser a melhor solução.

Rui Gonçalves diz que o primeiro passo será visitar novamente o local e verificar se estão lá ou não as fundações do edifício. “Se as fundações não estiverem construídas seremos os primeiros a apoiar a demolição do edifício. No entanto, se as fundações lá estiverem será necessário apenas um reforço da estrutura, o que não justifica a demolição”, afirmou. Recorde-se que em Março de 2021 o município decidiu reencaminhar as crianças para outros estabelecimentos e demolir o edifício na sequência de um relatório do LNEC que apontava falta de condições de segurança no imóvel, que há 15 anos custou cerca de 1,2 milhões de euros.

Na reunião camarária de 19 de Abril de 2021 Jorge Faria levou uma proposta para se avançar com a demolição do imóvel e ratificar o encerramento do jardim-de-infância. A cinco meses das eleições autárquicas Jorge Faria decidiu avançar com a demolição do edifício por existirem “demasiados constrangimentos para que a opção de reabilitação seja mais económica”, disse na altura. A Câmara do Entroncamento está disposta a gastar 2,1 milhões de euros na demolição e reconstrução do Jardim-de-Infância Sophia de Mello Breyner Andresen, caso seja aprovado em sessão camarária, apesar do relatório do LNEC não considerar imprescindível essa opção radical e até abrir a porta a outras soluções.

Para evitar sobrecarregar os restantes centros escolares com o número de alunos, provenientes do jardim-de-infância Sophia de Mello Breyner, os social-democratas apresentaram uma proposta, após reunião com a nova directora do agrupamento de escolas, que manifestou o seu acordo com a solução de serem colocadas oito salas contentor na Escola António Gedeão, Escola Básica do Bonito e junto à Escola Secundária do Entroncamento e Ruy D’Andrade. Jorge Faria disse, em reunião de câmara, ser uma solução a averiguar, mas ainda não se voltou a pronunciar sobre o assunto.