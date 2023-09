Centro Ciência Viva recebeu mais uma edição da Astrofesta

O Centro Ciência Viva de Constância - Parque de Astronomia, acolheu mais uma edição da Astrofesta, de 25 a 27 de Agosto, com diversas actividades ligadas à astronomia, além de uma palestra sobre exoplanetas e a procura de vida extraterrestre. Denominada ‘Constância a espreitar o céu’, o programa da Astrofesta envolveu ainda observações solares e nocturnas (à vista desarmada, com filtros e com telescópios), um mini-curso de introdução à astronomia, workshops e várias palestras, de entre as quais se destaca uma dedicada à radiografia das galáxias e uma outa ao ‘Universo - Do Big Bang aos Buracos Negros’, e uma feira do livro sobre a temática. De participação gratuita, do programa fez parte um “percurso cultural” que incluiu uma visita à Igreja Matriz de Constância e à Casa-Memória de Camões, local onde será evocado o poema que Jorge de Sena dedicou a Camões, a que se seguirá uma visita guiada à exposição ‘E Vós Tágides Minhas’.