Centro de Saúde do Forte da Casa vai administrar a vacina Mpox

Vacina para doença que ficou conhecida como varíola dos macacos vai ser administrada no Centro de Saúde do Forte da Casa mediante agendamento prévio.

A partir de segunda-feira, dia 4 de Setembro, começa a funcionar no Centro de Saúde do Forte da Casa um ponto de vacinação da vacina Mpox. Segundo o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Estuário do Tejo o horário de vacinação é há segunda-feira e quarta-feira das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h00.

De acordo com informação disponibilizada pela SNS24 são elegíveis para a vacina pessoas com 18 ou mais anos e sem história de infecção prévia. Estão em risco de contrair a doença homens que têm sexo com homens, mulheres e pessoas trans, em profilaxia pré-exposição para o VIH com história de múltiplos parceiros sexuais, nos últimos seis meses; homens que têm sexo com homens e pessoas trans envolvidas em sexo comercial; homens que têm sexo com homens e têm imunossupressão grave; profissionais de saúde com elevado risco de exposição, envolvidos na colheita e processamento de produtos biológicos de casos de infecção pelo vírus; contactos próximos com casos confirmados de infecção humana por vírus Monkeypox; pessoas assintomáticas e sem história prévia de infecção, com contacto próximo de um caso confirmado devem ser vacinadas idealmente até quatro dias após a última exposição, podendo ser vacinadas até 14 dias se continuar sem sintomas e se o caso a que a pessoa foi exposta for provável ou confirmado.

O agendamento da vacina deve ser realizado através de formulário próprio disponibilizado online pelas autoridades de saúde.