Competição de lançamento de rockets regressa à região ribatejana

Pela primeira vez, o European Rocket Challenge vai acontecer integralmente no concelho de Constância. Câmara municipal e Agência Espacial Portuguesa assinaram protocolo de colaboração para a realização do evento.

A quarta edição do European Rocketry Challenge (EuRoC), competição de lançamento de rockets, vai voltar ao Ribatejo entre os dias 10 e 16 de Outubro. A Câmara Municipal de Constância e a Agência Espacial Portuguesa assinaram na terça-feira, 29 de Agosto, um protocolo de colaboração que assinala o regresso da prova. A novidade deste ano é a instalação do paddock, área onde as equipas concorrentes se reúnem para finalizarem os seus projetocs para o lançamento, no pavilhão desportivo de Constância.

O município vai ceder à entidade, a cada dois anos, as instalações do Pavilhão Desportivo Municipal de Constância para a instalação do paddock. No local, para além da preparação das equipas, também se vai realizar a cerimónia de atribuição dos prémios EuRoC. A localização do paddock alterna entre Constância e Ponte de Sor. O presidente da Agência Espacial Portuguesa, Ricardo Conde, realçou a importância de realizar o evento em territórios como Constância, colocando-os “no mapa europeu da competição de rockets e da promoção de actividades espaciais”.

O EuRoC 2023 tem confirmada a presença de 22 equipas, vindas de 14 países europeus, como Espanha, França, Itália, Alemanha, Suíça, Reino Unido ou Noruega. Pela primeira vez na história do evento, há duas equipas portuguesas em competição: os RED, do Instituto Superior Técnico, e a North Space, que junta estudantes do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), da Universidade de Aveiro e das Faculdade de Ciências e Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto.