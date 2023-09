Jornadas de Cultura em Salvaterra vão ter inaugurações e visita aos Concheiros de Muge

As obras de requalificação da Escola “O Século”, em Salvaterra de Magos, e do Núcleo Escolar de Glória do Ribatejo vão ser inauguradas na 10ª edição das Jornadas de Cultura do concelho de Salvaterra de Magos. O programa integra ainda espectáculos musicais, apresentação de livros, homenagens, exposições, teatro de marionetas e visita aos Concheiros de Muge. As jornadas realizam-se de 8 a 17 de Setembro e são organizadas pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos com destaque para os 640 anos do Tratado de Salvaterra de Magos e os 160 anos da descoberta dos Concheiros de Muge.

A programação tem início a 8 de Setembro com “Há Música na Capela”, na Capela Real. O espectáculo junta animação, música medieval e o Projecto “Raízes”, com Diamantina Rodrigues (voz de fado) e Joaquín Moreno (voz flamenco), acompanhados por guitarra portuguesa, viola de fado, guitarra flamenca, percussão, contrabaixo e corpo de baile. Será apresentada a publicação Cadernos de História e Memória IV, este ano dedicada ao tema “640 anos do Tratado de Salvaterra de Magos (1383-2023)”. A sua distribuição é gratuita. Vão ser inauguradas as obras de requalificação da Escola O Século. A inauguração é seguida da apresentação do livro infanto-juvenil “O Rapaz Falcão de Salvaterra de Magos”, da autoria da jornalista Catarina Fonseca, com ilustrações de Helena Simas. O “Palhaço Sorriso” e o trio dos Rocktonight (Laura Macedo, Marcelo Silva e João Pedro Casinhas) animam a tarde que terá distribuição gratuita de livros e gelados. A câmara municipal sugere que o livro possa ser trocado por uma embalagem de cereais que será posteriormente distribuída através do projecto municipal “Loja Social”.

A requalificação do Núcleo Escolar de Glória do Ribatejo vai ser realizada com o apontamento musical de Joana Feijão e a participação do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Glória do Ribatejo. A Casa do Povo de Muge vai receber também a inauguração da exposição “Nas Margens do Passado – Os Concheiros de Muge”, com distribuição do número 18 do jornal “O Mugense” e lançamento da décima edição da Revista Cultural Magos, cuja temática são os “160 anos da descoberta dos Concheiros de Muge (1863-2023)”, também de distribuição gratuita.

O programa implica também a visita às escavações arqueológicas no Concheiro Cabeço da Amoreira, em Muge, com concentração na Casa do Povo de Muge e disponibilização de transporte por parte da câmara municipal. O Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo, acolhe a exposição Artes da nossa Terra – peças em correaria de José Eugénio Pereira Caneira e o teatro de marionetas “Dom Roberto” e “Na Tal Estrela”, pela companhia S.A. Marionetas – Teatro & Bonecos, com distribuição gratuita de gelados.