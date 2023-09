Jovem de 22 anos caiu da Barragem de Castelo do Bode a uma altura de 30 metros

Francisco Giovetti, um jovem de 22 anos, natural de Tomar, perdeu a vida na madrugada de quarta-feira, 23 de Agosto, na Barragem de Castelo do Bode. Segundo explicou a O MIRANTE fonte dos Bombeiros do Município de Tomar, o jovem, que frequentou a Escola Secundária Jácome Ratton e jogou nas camadas jovens do União de Tomar e no Clube Desportivo Vilarense, terá caído de uma altura superior a 30 metros para uma zona seca da barragem num terreno pertença da EDP. Inicialmente os operacionais tiveram algumas dificuldades em aceder ao corpo do jovem, mas depois verificaram que existiam umas escadas de acesso para os trabalhadores da barragem e conseguiram chegar a Francisco Giovetti.

O alerta, segundo a mesma fonte, foi dado pelas 7h15, e estiveram no local nove operacionais dos bombeiros apoiados por quatro veículos. O óbito foi declarado no local. A Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal, esteve no local a recolher possíveis indícios que possam explicar esta ocorrência. Segundo apurou O MIRANTE, não há indícios de crime.

Francisco Giovetti era visto pelos seus amigos e familiares mais próximos como “um miúdo alegre, meigo e brincalhão”. O Clube Desportivo Vilarense lamentou a morte do seu ex-jogador afirmando que ficará na memória de todos pela “dedicação e alegria” com que encarava o dia-a-dia. No entanto, uma publicação feita pela vítima algumas horas antes de ter caído da barragem, dá a entender que Francisco Giovetti estava a passar um mau bocado a nível psicológico. Depois da publicação do texto a família lançou o alerta às autoridades que se terão deslocado a Leiria, cidade onde o jovem trabalhava, mas Francisco Giovetti já não se encontrava em casa. Num texto dirigido à mãe e ao pai o jovem desabafou muitos dos problemas existenciais que sentiu ao longo dos últimos anos e partilhou as dores e anseios que o fizeram tomar algumas atitudes que o fizeram arrepender-se. O nosso jornal apurou que Francisco Giovetti terá deixado também uma carta de despedida à sua namorada.

Se precisar de ajuda contacte “SOS VOZ AMIGA” através dos contactos telefónicos 213544545/912802669/963524660 (todos os dias das 16h00 às 24h00).