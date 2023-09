Moradores preocupados com segurança na cidade de Vila Franca de Xira

Os moradores da cidade de Vila Franca de Xira estão preocupados com a segurança. Ultimamente têm surgido relatos a dar conta do aumento do número de roubos por esticão. O assunto mereceu o alerta por parte do vereador da Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT). Vítor Silva, que substituía David Pato Ferreira, afirmou que as pessoas se sentem cada vez mais inseguras. “Não se vê Polícia na rua excepto junto à passagem de nível, junto de obras ou em serviço gratificado nos supermercados. À noite, infelizmente, é uma cidade deserta e as pessoas têm medo de circular, até pela alteração das questões culturais que se tem verificado”, disse o autarca.

A PSP de Vila Franca de Xira registou desde o início do ano 12 queixas de roubos na cidade. Desses roubos, três foram por esticão. A O MIRANTE o comandante da divisão policial de Vila Franca de Xira, Intendente Manuel Lopes Rodrigues avançou que no ano de 2022 foram registadas 15 queixas de roubos na cidade e identificados oito suspeitos.

A PSP aconselha a população a manter as carteiras e/ou as bolsas fechadas e seguras no tempo em que estão na rua e a trazer a mala na parte da frente ou diagonalmente no peito. A Polícia aconselha ainda a redobrar a atenção em locais com muita gente, dividir o dinheiro por vários bolsos, privilegiar o uso de cartões ao invés de dinheiro e não pendurar coisas nas costas de uma cadeira ou na parte de trás de um carrinho de bebé.