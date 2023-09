Rixa em bar de Alverca assusta moradores

Desentendimentos entre grupos rivais levou ao arremesso de cadeiras e recurso a arma branca no bar Meet Louge no Jardim José Álvaro Vidal.

Na madrugada deste sábado, 2 de Setembro, houve uma rixa no bar Meet Lounge em Alverca do Ribatejo. Perto da 1h00 cerca de dez pessoas começaram com desentendimentos e uma delas recorreu a uma arma branca. Foram arremessadas cadeiras e mesas durante a discussão.

Os moradores têm-se queixado do barulho dos clientes do bar, que está situado no Jardim Municipal José Álvaro Vidal, no centro da cidade, e dizem que não é a primeira vez que acontecem desacatos. O MIRANTE sabe que as autoridades têm visitado o bar devido a alegados incumprimentos do horário legalmente estabelecido. O bar é concessionado à Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e tem licença passada pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira para funcionar até às 2h00. A esplanada está autorizada a funcionar até às 00h00.

Os moradores da zona já tinham pedido uma medição de ruído que consta num processo que está com os técnicos da autarquia, na sequência de diversas queixas.

O MIRANTE tentou falar com o concessionário do bar mas sem sucesso. A concessão começou em 2018 e será revista no final deste ano.

