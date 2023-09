Azambuja pondera implementar vigilância para acabar com deposição ilegal de lixo

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, disse na última reunião pública do executivo municipal, realizada na manhã de 29 de Agosto, que equacionam colocar “alguma vigilância” em “alguns sítios estratégicos” para acabar com a deposição ilegal de lixo, um problema cada vez mais frequente naquele concelho e que tem motivado queixas entre os munícipes. “O nosso concelho muitas vezes é visitado por pessoas de outros lados que vêm aqui depositar um conjunto de resíduos e como asseguramos a limpeza dos locais habituam-se”, criticou o autarca socialista que respondia ao munícipe António Pires que pediu a palavra, no período de intervenção destinado ao público, para alertar para a permanência de monos, “há 15 dias”, em várias ruas e estradas do concelho, nomeadamente nas estradas de Mata Burros e do Alfaro.

A título de exemplo, Silvino Lúcio referiu ainda que nos últimos dias a autarquia encheu seis carrinhas de lixo que foi retirado da localidade de Tagarro, na freguesia de Alcoentre. Houve também atraso na recolha de monos, justificou, porque a empresa que assegura esse serviço no concelho, a EcoAmbiente, perdeu um elemento da equipa e tem sentido dificuldade em encontrar um substituto.