Benavente quer reunir com ACES para falar sobre a saúde no concelho

A Câmara Municipal de Benavente solicitou uma reunião com o director executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo (ACES) Pedro Casado Espanhol, mas ainda não obteve qualquer resposta. O Serviço de Atendimento Permanente (SAP) de Benavente continua sobrelotado e com falta de profissionais de saúde. “A Santa Casa da Misericórdia é que tem contratado os médicos para os horários previstos, mas não tem sido fácil. Recordo que são médicos aposentados ou tarefeiros”, disse a O MIRANTE a vice-presidente do município de Benavente, Catarina Vale.

O município reuniu no dia 22 de Agosto com o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Benavente. A instituição está a estudar em conjunto com a autarquia o modelo que foi aplicado em Azambuja para mitigar a falta de médicos de família e que passa por uma parceria público privada, num acordo que deverá ser estabelecido com a Administração Regional de Saúde (ARS) de Lisboa e Vale do Tejo.

As comissões de utentes dos municípios servidos pelo ACES ainda não conseguiram reunir com o director executivo, apesar das solicitações, passando-se o mesmo com as autarquias da área de influência da entidade, segundo apurou O MIRANTE junto de várias fontes. O secretariado do ACES respondeu à autarquia de Benavente e à Comissão de Utentes de Benavente referindo que a reunião seria agendada quando o director executivo regressasse de férias.