Comissão de utentes reclama arranjo de rotundas em Torres Novas

Comissão dos Serviços Públicos de Torres Novas alerta para a necessidade de requalificação do piso de várias rotundas do concelho, onde transitam muitos veículos pesados. Município anunciou obra numa das rotundas que deverá arrancar na primeira semana de Setembro.

A Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do concelho de Torres Novas continua a reclamar o arranjo das faixas de circulação de algumas rotundas, nomeadamente a que fica localizada junto ao Torreshopping e a que permite o acesso à A23, ambas em Torres Novas e a que é conhecida por rotunda do Tocha, em Riachos. Alegam que não têm traçado e piso próprio para a quantidade de trânsito e que precisam de requalificação destacando que em algumas das rotundas há elevado fluxo de circulação de veículos pesados de mercadorias o que piora o estado das mesmas.

O alerta da comissão de utentes surge através de comunicado escrito enviado à nossa redacção depois de a Câmara de Torres Novas ter informado publicamente da obra de repavimentação parcial da rotunda de Santo António que vai arrancar na primeira semana de Setembro com prazo de execução de 20 dias e vai custar 9.964,50 euros mais IVA.

O arranjo, justificou o município liderado pelo socialista Pedro Ferreira, deve-se à falta de condições de aderência ao piso que ficou danificado depois de um acidente com um veículo pesado, a 3 de Agosto, do qual resultou o derrame de cerca de 300 litros de combustível. “As condições de aderência encontram-se ainda comprometidas e podem ser a causa de derrapagens ou despistes, motivo pelo qual o trânsito permanece devidamente condicionado e sinalizado”, acrescentou a autarquia.