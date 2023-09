Descarga poluente na Vala Nova em Benavente ainda sem responsáveis

Ainda ninguém foi responsabilizado pela poluição na Vala Nova, em Benavente. A denúncia partiu de António Nascimento, no dia 10 de Agosto, quando detectou a água com cor escura, com manchas e um cheiro nauseabundo. Na altura reportou a situação à Câmara de Benavente e associação ambientalista QUERCUS.

O Serviço de Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR teve conhecimento do caso e está a investigar a origem do foco poluidor. As autoridades recolheram água e matéria poluente mas ainda não são conhecidas conclusões. Segundo a vice-presidente do município de Benavente, Catarina Vale, as amostras foram recolhidas pela Administração da Região Hidrográfica (ARH) mas ainda não se pode imputar responsabilidades à empresa de transformação de tomate SUGAL. “Estamos preocupados com o que se está a passar. Rapidamente temos de saber o que aconteceu, mas até hoje ainda não temos responsáveis”, reiterou.