Mata Nacional dos Sete Montes está mais bonita por causa do trabalho de um grupo de jovens

Francisco Lourenço, Eloah Araújo e Íris Brito fazem parte das duas dezenas de jovens que trabalham durante as férias lectivas na limpeza da Mata Nacional dos Sete Montes, em Tomar. Integram o programa de voluntariado “Vamos Proteger a Mata Nacional dos Sete Montes”, enquadrado no programa “Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas”, do Instituto Português do Desporto Juventude (IPDJ), que tem como objectivo integrar os jovens na protecção e preservação do meio ambiente.

A quarta edição da iniciativa teve início a 11 de Julho e tem, neste momento, 24 jovens inscritos, com idades entre os 14 e os 28 anos. As actividades desenvolvidas abrangem a vigilância, limpeza dos percursos e parques de merendas, apoio na execução de materiais e dinamização das acções de educação e sensibilização ambiental promovidas pelo Centro de Interpretação e Sensibilização Ambiental (CISA). A adesão e os resultados têm sido muito positivos, segundo explica Cátia Pouseiro, engenheira do ambiente e uma das responsáveis pelo programa. “Os jovens são muito colaborativos, dão uma grande ajuda e ficam satisfeitos em contribuir para a preservação da mata e do ambiente”, sublinha.

Francisco Lourenço, 15 anos, é aluno da Escola Secundária Jácome Ratton e vai entrar para o ensino secundário no próximo ano lectivo, na área de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos. O interesse surgiu por ver a falta de cidadania das pessoas ao deitarem lixo para o chão, tendo já participado noutra acção de voluntariado a recolher o lixo da praia. A O MIRANTE diz que a iniciativa tem contribuído muito para o seu desenvolvimento pessoal, ao mesmo tempo que está a contribuir para sensibilizar e consciencializar a população. “Estou a gostar muito de conhecer pessoas novas e de contribuir para um meio ambiente mais agradável. Sinto-me melhor pessoa”, confessa.

Eloah Araújo também tem 15 anos e vai começar o secundário na mesma escola de Francisco, na área de Línguas e Humanidades. Influenciada pela mãe, que participava em acções de voluntariado em igrejas e instituições de crianças no Brasil, Eloah decidiu que ajudar a preservar e conservar a Mata Nacional dos Sete Montes, onde costuma passear, era uma das suas missões nestas férias escolares. É a primeira vez que faz voluntariado e desempenha tarefas como recolher lixo do chão e verificar os caixotes do lixo, entre outras. O seu objectivo passa também por melhorar o seu currículo através deste projecto de voluntariado

Íris Brito, 17 anos, vai ingressar para o último ano do secundário em Ciências e Tecnologias também na Escola Secundária Jácome Ratton. Viu no projecto uma forma produtiva de ocupar as suas férias escolares, enquanto contribuía positivamente para o meio ambiente e para a cidade. No futuro pretende seguir a área de bioquímica para ajudar as pessoas e continuar a participar em projectos de voluntariado.