Médicos já podem candidatar-se a incentivos em Ourém

Os médicos já podem candidatar-se aos incentivos disponibilizados pelo município de Ourém como forma de fixar mais profissionais de Medicina Geral e Familiar nas unidades de saúde do concelho. A versão final do Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação de Médicos de Medicina Geral e Familiar nas unidades de saúde do concelho já foi publicada em Diário da República, o que viabiliza a abertura das candidaturas e que “tem como objectivo combater a escassez de médicos de família, especialmente na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Ourém”.

Os médicos deverão registar-se e submeter a sua candidatura na plataforma criada para o efeito, sendo a decisão divulgada no período máximo de 30 dias. Segundo o município, o regulamento surge em resposta à falta de médicos de família em número suficiente para atender a grande quantidade de utentes inscritos nas unidades de saúde locais. “A comunidade tem enfrentado sérios desafios devido a essa carência e o município reconhece a importância de implementar medidas de incentivo para atrair médicos de Medicina Geral e Familiar para exercerem funções no concelho”, lê-se na mesma nota.

Entre as diversas medidas de apoio para os médicos que optem por trabalhar no concelho de Ourém estão incentivos financeiros e benefícios adicionais, “que poderão ir até aos 600 euros mensais para os médicos que cumpram os requisitos exigidos pela mesma”. O concelho de Ourém tem quase 45 mil habitantes, sendo que mais de 15 mil não têm médico de família. “Dentro dos benefícios que poderão ser concedidos destacam-se os apoios financeiros para o pagamento de despesas com arrendamento de habitação ou comparticipação no crédito à habitação (até ao limite máximo de 400 euros por mês), bem como com serviços básicos como luz, água, gás e Internet (até 200 euros por mês)”. De acordo com o regulamento, além daqueles apoios, “os candidatos residentes no concelho de Ourém podem ainda beneficiar de um subsídio de incentivo à natalidade, independentemente da naturalidade da criança se encontrar registada no concelho ou de o requerente residir há mais de um ano no concelho”, entre outros benefícios, como direito a um cartão de estacionamento gratuito no parque do edifício municipal e a gratuitidade de utilização dos transportes urbanos de Ourém e Fátima.

“No último concurso para o Médio Tejo, das 37 vagas foram preenchidas três, uma das quais para o concelho de Ourém”, adiantou o município, reconhecendo que “não há médicos”. A câmara vai ainda comparticipar consultas para utentes sem médico de família, no âmbito de um acordo de cooperação com a União das Misericórdias Portuguesas (UMP), um projecto denominado “Bata Branca”.