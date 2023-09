PRR vai salvar profissionais de saúde da Lezíria que há anos sofrem com calor

Com instalações sem ar condicionado e outras, como a Unidade de Saúde Familiar de S. Domingos, com os sistemas de climatização avariados, têm aumentado as queixas de falta de condições de trabalho perante as altas temperaturas que se têm registado.

Com situações que se arrastam há anos a salvação vai ser o dinheiro do Plano de Recuperação e Resiliência ao qual foi pedido financiamento para climatizar as instalações de saúde da Lezíria.

O director do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Lezíria espera ter os problemas de climatização nas unidades de saúde resolvidos em 2024. Hugo Santos reconhece que este é um problema que se arrasta há anos e que vai ser agora possível resolver através das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Entretanto em algumas unidades, devido às altas temperaturas que se têm registado, tem sido aplicado o penso rápido de distribuição de ares condicionados portáteis, que apenas minimizam o aquecimento que as instalações atingem no Verão.

Hugo Santos diz que vão ser contemplados na candidatura ao plano todos os edifícios do agrupamento que não têm ar condicionado ou que estão com os sistemas de climatização avariados, como é o caso da Unidade de Saúde Familiar (USF) de S. Domingos, em Santarém. Até a situação estar solucionada a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, informa o director do ACES, vai adquirir mais ares condicionados portáteis para tentar mitigar a situação enquanto os edifícios não forem climatizados. “Sabemos que não estão a trabalhar nas melhores condições”, admite o director do ACES da Lezíria.

Um dos locais mais problemáticos é a USF de S. Domingos pelo facto de ter um sistema avariado que, segundo Hugo Santos, é complexo e com características que não são fáceis de reparar por ser um sistema único para todas as instalações e pelo facto de as instalações serem de grande dimensão. O director do ACES reconhece que a USF Planalto, no Bairro de S. Bento, em Santarém, é outra das unidades onde é difícil trabalhar sem climatização.

Uma enfermeira da Unidade de Saúde Familiar de S. Domingos recorreu a uma imagem da televisão em que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, faz uma cara de admirado para criticar a falta de ar condicionado nas instalações. Ana Rita Batalha mete uma imagem a dizer “hoje estão 40º em Santarém” passando depois a outra imagem onde inscreveu “e sem AC na USF S. Domingos”.

Na publicação nas redes sociais a enfermeira escreveu um texto com referência ao presidente: “Verdade Sr. Presidente #MarceloRebelodeSousa, veja só que situação impensável”. Depois diz que todos os dias às 8h00 abrem todas as portas e janelas e ligam as ventoinhas; “por voltas das 9h30 fechamos todas as portas e janelas e ligamos também os AC portáteis, mas por voltas das 11h30 já começamos a sentir fortemente o bafo do ar”. A profissional, falando em nome dos colegas, diz: “não queremos reconhecimento pela resiliência e profissionalismo que há muito sabemos que temos. Queremos mesmo é o respeito de nos resolverem o problema da climatização”. Numa publicação anterior a enfermeira já tinha referido que a situação da falta de climatização já acontece há cerca de sete anos.

O Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria abrange as unidades dos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém.