Autarca denuncia descarga de suinicultura em Alcanena

Na noite de 20 de Agosto ocorreu mais uma descarga de resíduos de actividade suinícola proveniente de um particular. A poluição e os maus cheiros fizeram-se notar com vários moradores, com casas perto do local da descarga, a queixarem-se da situação. O tema foi debatido em reunião camarária, no dia 21 de Agosto, depois do vereador Nuno Silva ter explicado que um tractor foi visto a descarregar “estrume de porco”. O autarca adiantou que há uma equipa a tentar descobrir o responsável pela descarga e se tem as devidas licenças para o fazer. Nuno Silva lamentou a situação, ainda para mais numa altura em que as altas temperaturas intensificam os maus cheiros. O vereador com o pelouro do ambiente sublinha que a poluição é um problema que o município tenta combater há vários anos, que preocupa a população, mas refere que tem vindo a existir uma melhoria nesse aspecto.

No entanto, a população ouvida por O MIRANTE no início de Agosto diz que continua a sentir o ar poluído e muitas vezes irrespirável, além dos danos ambientais como a poluição do rio Alviela e destruição da fauna e flora. Alguns dos residentes com quem O MIRANTE falou, referem que, por causa da poluição, muitas vezes ficam com os estores danificados, com ferrugem e a perder a cor, além de ser impossível ter a janela aberta ou roupa estendida devido ao mau cheiro. A população acusa o município de não querer gastar dinheiro em investimentos que resolvam o problema e defende que se devia averiguar e punir severamente os responsáveis.

À semelhança do que já tinha explicado a O MIRANTE, o vereador com o pelouro do Ambiente e Energia, que também é o presidente do conselho de administração da empresa municipal Aquanena, explica que a empresa está a terminar o processo das coberturas dos tanques da ETAR, que ficará concluído até final de Agosto. “É uma situação que vai minimizar bastante os cheiros”, disse na altura em conversa com o nosso jornal.