Calçada trocada por alcatrão em rua do centro de Coruche

A Câmara de Coruche vai voltar a alcatroar a Rua Luís de Camões, que se encontra em calçada, cumprindo o desejo dos moradores da principal artéria da vila, que é paralela ao rio Sorraia e liga a entrada ao centro de Coruche. A informação foi dada pelo presidente do município, Francisco Oliveira (PS), em sessão camarária, onde explicou que a calçada foi colocada há vários anos com o objectivo de reduzir a velocidade dos automóveis. Além disso, os moradores queixam-se há muito tempo do barulho e vibrações causados pelo tráfego automóvel, sobretudo por veículos de mercadorias.

Como o pavimento está muito deformado a Câmara de Coruche vai requalificar o troço entre o Jardim de 25 de Abril e o posto de combustível antes da rotunda para a estrada que liga a Salvaterra de Magos, a designada Estrada Nacional 114-3. A obra, que tem início em Setembro e duração prevista de 60 dias, tem como intuito dotar a artéria de melhores condições de acessibilidade e circulação. Segundo o projecto de execução de obra vai ter uma extensão de 2.566,33 metros quadrados.

A empreitada, que tem um custo total de 128.736,66 euros+IVA, prevê levantar e remover o pavimento de cubos de granito mantendo as infraestruturas de drenagem de águas residuais e sumidouros existentes no local. O município informa também que será colocada a sinalização necessária. Não está prevista a colocação de lombas redutoras de velocidade.