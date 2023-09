Exposição no Sardoal sobre Oliveira do Mouchão

A exposição “Oliveira do Mouchão, Monumento Vivo” está patente na Biblioteca Municipal do Sardoal até 29 de Setembro. A mostra é composta por ilustrações de Paulo Alves e resulta do livro homónimo da autoria de Francisco Lopes e ilustrações de Paulo Alves. Com cerca de 3.355 anos a árvore, situada na freguesia de Mouriscas, concelho de Abrantes, é a mais antiga da Península Ibérica e estima-se que seja uma das mais velhas do mundo.

“É filha da germinação espontânea de uma semente de zambujeiro e há 33 séculos que lá está, viva e saudável, a produzir a transparência que respiramos, a água que bebemos, a regenerar o solo e a arrefecer o planeta”, afirma o município do Sardoal em nota de imprensa. A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.