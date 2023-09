Polidesportivo do Sacapeito em obras

O espaço polidesportivo do Sacapeito, junto à Escola Ginestal Machado em Santarém, está a ser objecto de obras, num investimento global de cerca de 45 mil euros por parte da empresa municipal Viver Santarém. A empreitada prevê a requalificação e manutenção do piso do polidesportivo e mini campo de basquetebol e prestação de serviços de pintura artística no campo destinado à prática do basquetebol.