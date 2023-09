Torres Novas atribui 36 bolsas de estudo para alunos do ensino superior

Município de Torres Novas vai atribuir um total de 36 bolsas para alunos que frequentam o ensino superior no país e nos institutos politécnicos da região ribatejana.

Já se encontram abertas as inscrições para a atribuição de bolsas de estudo aos alunos do concelho de Torres Novas que frequentem o ensino superior. No total são 36 bolsas, 12 das quais destinadas a alunos que frequentam os Institutos Politécnicos de Santarém e Tomar. A câmara municipal prevê que 26 das bolsas correspondam a renovações ficando assim 10 bolsas disponíveis para novos candidatos.

O programa de bolsas de estudo destina-se a alunos residentes no concelho de Torres Novas, “conjugando a sua atribuição o mérito escolar e a disponibilidade financeira do agregado familiar e favorecendo a igualdade de oportunidades no acesso ao prosseguimento de estudos e à obtenção de qualificações deste nível de ensino”, refere em comunicado o município presidido por Pedro Ferreira.

O processo de renovação decorre até 30 de Setembro e o de candidatura até 3 de Outubro. A lista de ordenação provisória será publicada até 20 de Outubro e a definitiva a 3 de Novembro após um período de cinco dias úteis desde a publicação da lista provisória para apresentação de reclamações.