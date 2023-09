Um morto em despiste junto à barragem do Carril em Tomar

A madrugada de 4 de Setembro começou de forma trágica para o grupo de pessoas que seguia no veiculo ligeiro que se despistou pelas 01h31 junto à Barragem do Carril, em Tomar. O acidente resultou numa vítima mortal e em dois feridos leves, sendo que no local foram assistidas mais seis pessoas. Para o local os Bombeiros do Município de Tomar enviaram cinco veículos e 12 operacionais. Estiveram também no local os Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha, os Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, SIV de Tomar, VMER Médio Tejo, GNR Tomar, PSP Tomar, Unidade Móvel de intervenção Psicológica de emergência do INEM e o Núcleo de investigação Criminal.