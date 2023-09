Urbanização Malvarosa não está preparada para transição energética

partilhe no Facebook

Num momento em que tanto é estimulada a transição energética a rede eléctrica da Malvarosa, em Alverca, não permite o carregamento de veículos eléctricos e híbridos nas garagens dos prédios.

Apesar de possuir um veículo híbrido estou impossibilitado de o carregar na minha garagem porque a instalação eléctrica da E-Redes não permite uma potência superior a 1,15 kWA (ao contrário do que sucede nas fracções em que a potência pode ser superior). Para obter um aumento da referida potência fui informado pela E-Redes que teria de pedir um projecto a um engenheiro electrotécnico, dado que toda a urbanização está configurada para esta (muito) baixa potência. Parece-me lamentável que um bairro tão recente não esteja preparado para a transição energética…

De que serve o município investir tanto dinheiro em postos de carregamentos na via pública se depois os cidadãos nem conseguem carregar os seus veículos em casa por defeito do protejo eléctrico da urbanização?

Tiago Monteiro