Agrupamento de Escuteiros de Alhandra tem liderança no feminino

O Agrupamento de Escuteiros - 1164 de Alhandra elegeu um novo chefe de agrupamento, a dirigente Susana Pires, com 90% dos votos a favor, a 14 de Julho. A dirigente tomou agora posse para um mandato de 3 anos onde pretende atingir, entre outros objectivos, a promoção de cada vez maiores actividades em campo em detrimento das actividades na sede dos escuteiros, incentivando a aventura e o contacto com a natureza.

A dirigente propõe-se também a participar activamente nas actividades locais e nacionais dos escuteiros, consolidar a saúde financeira do agrupamento e das suas secções, participar activamente nas actividades e na vida da paróquia, fomentar o encontro de animadores e manter boas relações com a autarquia e demais entidades locais. Em comunicado o agrupamento de escuteiros de Alhandra refere que Susana Pires é licenciada em enfermagem com especialização em enfermagem comunitária e está actualmente a concluir o mestrado em Gestão em Enfermagem.

A sua vasta experiência inclui passagens pelas urgências do Hospital de Vila Franca de Xira e num dos serviços de cirurgia do Hospital dos Capuchos em Lisboa. No campo escutista ingressou no Corpo Nacional de Escutas em 2011, onde desempenhou diversos papéis, incluindo o de Chefe Adjunta de Unidade e responsável pela tesouraria do Agrupamento. Na parte da Segurança e saúde Susana Pires é a delegada Adjunta da Protecção Civil e Saúde do Agrupamento.