Benavente cede à pressão dos moradores e opta por parque urbano no Porto Alto

A Câmara de Benavente recuou na intenção de construir fogos destinados a habitação social num terreno municipal no Porto Alto, junto à Rua José Saramago, após contestação dos moradores da localidade. O presidente do município, Carlos Coutinho, comprometeu-se perante cerca de uma centena de pessoas a construir um parque urbano naquele espaço conforme tinha prometido nas campanhas eleitorais da CDU. Na reunião que decorreu dia 23 de Agosto, na Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA), estiveram presentes vários autarcas locais, de todos os partidos, incluindo os vereadores da oposição na autarquia de Benavente.

“Nunca tomei decisões contra as populações. Até à marcação desta reunião ninguém tinha falado connosco. O projecto não avança se não tiver a vossa concordância”, afirmou o autarca aos populares logo no início da sua intervenção.

O porta-voz dos moradores do Porto Alto, Diniz Neto, garantiu que o que está em causa não é a construção do bairro social, mas sim a tomada de consciência das promessas eleitorais de um parque urbano, que não foram cumpridas. “O parque urbano nem sequer está projectado. A estratégia de integração passa por melhorar as condições de quem cá vive, mas não somos tratados como o resto da freguesia de Samora Correia que tem parques urbanos”, disse.

Recorde-se que o terreno em causa foi adquirido pelo município por 270 mil euros com a finalidade de construir uma zona verde. No entanto tendo em conta a estratégia local de habitação a câmara municipal viu-se na iminência de encontrar terrenos para construir casas municipais. A autarquia decidiu por unanimidade, em reunião do executivo, aprovar a construção de habitação social para 39 famílias naquele terreno. No projecto 70% da área era destinada a fogos e 30% a uma zona verde.

Após o desacordo dos moradores, que incluiu inicialmente um abaixo-assinado, Carlos Coutinho garantiu que vai ser elaborado um projecto de raiz para construir um parque urbano e que será apresentado publicamente à população antes de avançar. Na mesma ocasião, Diniz Neto anunciou a criação de uma comissão de moradores com vista a defender as necessidades da comunidade. O movimento “Por Um Porto Alto Melhor” congratulou-se com a vitória da população mas promete regressar com novas lutas.