Criança em estado grave após ser atropelada em Tomar

Uma criança ficou ferida com gravidade na tarde desta terça-feira, 5 de Setembro, após ser atropelada por um veículo em Carvalhos de Figueiredo, no concelho de Tomar, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional da Proteção Civil do Médio Tejo.

Devido aos graves ferimentos a vítima, adiantou a mesma fonte, vai ser transportada de helicóptero para Lisboa, para ser admitida no Hospital Dona Estefânia.

O alerta foi dado às 18h19 e no local estiveram os Bombeiros de Tomar, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a Polícia de Segurança Pública.