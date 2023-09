É uma complicação conseguir pagar estacionamento no Cnema

Quem estaciona na zona paga do Cnema em Santarém, onde decorre a Agroglobal, está a deparar-se com dificuldade em pagar o parque porque só há uma máquina e não funciona em condições. A meio da tarde formaram-se filas para pagar os 5 euros de estacionamento porque a máquina não aceita notas, só é possível pagar com multibanco ou mbwai, e mesmo assim a máquina por vezes não processa os pagamentos, pelo que as pessoas têm de fazer várias tentativas. Com as filas que se geraram há quem tenha de esperar quase meia-hora para pagar.