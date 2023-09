Estrada que liga Moreiras Grandes à Fonte Velha espera por obras há anos

Há vários anos que duram as queixas de utilizadores da estrada que liga Moreiras Grandes à Fonte Velha, na freguesia de Assentis, no concelho de Torres Novas, devido à falta de limpeza das bermas e ao mau estado do piso que continua em terra batida. O mau estado da estrada, diz quem a utiliza, tem provocado danos nas viaturas por conta da irregularidade do piso, que se chega a tonar “perigoso” em dias de forte pluviosidade.

Rui Vicente, que tem sido um dos maiores críticos em relação ao mau estado daquela estrada, tendo apresentado, segundo diz, várias reclamações na Junta de Freguesia de Assentis, lamenta que a situação continue na mesma, ou seja, sem solução à vista. “Disseram que vinham alisar a estrada, que era o mínimo, mas nada foi feito. O melhor era colocarem alcatrão porque tout-venant, como chegaram a pôr em tempos, não resolve porque no Inverno a água da chuva leva tudo à frente”, afirma.

Outro residente local explica que os utilizadores habituais da estrada começaram a dar uma volta maior, de cerca de um quilómetro, para evitar danos nas viaturas. “A estrada não está em condições de utilização, se estivesse claro que a usava e evitava fazer mais um quilómetro”, diz.

O presidente da Junta de Assentis, Leonel Santos, refere em resposta a O MIRANTE que existem na freguesia outras estradas mais prioritárias que estão a necessitar de pavimentação, nomeadamente a que liga Fungalvaz a Beselga e a que vai de Casal da Estrada a Paialvo que constam de uma lista que já fez chegar à Câmara de Torres Novas. Apesar disso, o autarca considera que “era bom que – aquela via - fosse também pavimentada”. A 9 de Setembro, acrescentou, vai haver uma reunião com o município e as restantes juntas de freguesia na qual espera ter “novidades” sobre a possibilidade de arranjo das estradas.