Obras de melhoramento na sede da Casa do Povo de Muge e pavilhão Inatel

A Câmara de Salvaterra de Magos aprovou um protocolo de cooperação com a Casa do Povo de Muge para apoiar a realização de pequenas obras, tais como a lavagem e tratamento dos telhados da Casa do Povo e do pavilhão e colocação de rede metálica nas janelas do pavilhão. Recorde-se que o pavilhão do Inatel em Muge foi reaberto ao fim de duas décadas em Maio deste ano. A câmara e a Junta de Freguesia de Muge investiram cerca de 25 mil euros para viabilizar a prática desportiva no pavilhão, gerido e dinamizado pela Casa do Povo de Muge. O espaço sofreu obras ao nível de reboco, pintura, substituição de pavimento e foi adquirido novo material desportivo como balizas.