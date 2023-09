Município vai realizar duas cerimónias de abertura do ano lectivo 2023/2024 que se realizam a 5 e 6 de Setembro no Parque Natureza do Agroal e no Teatro Municipal de Ourém.

Ourém inaugura ano lectivo no Agroal e no teatro municipal

O ano lectivo 2023/2024 em Ourém vai ser oficialmente inaugurado em dois pontos diferentes, nomeadamente no Parque Natureza do Agroal e no Teatro Municipal de Ourém, nos dias 5 e 6 de Setembro, respectivamente. No dia 5 de Setembro vão ser realizadas actividades desportivas na recepção ao pessoal não docente e no dia 6 decorrem três conferências sobre educação.

No novo ano lectivo as escolas vão poder escolher entre a organização trimestral e a organização semestral. No que toca à organização tradicional (três períodos), as aulas iniciam-se entre 12 e 15 de setembro. O fim das aulas está previsto para 28 de Junho de 2024 para o pré-escolar e ensino básico, 14 de Junho de 2024 para os 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos e 4 de Junho 2024 para os 9.º, 11.º e 12.º anos, que vão realizar exames nacionais.

Estão previstas quatro interrupções lectivas para os alunos no calendário escolar: as férias de Natal com duração de duas semanas, as férias da Páscoa com a mesma duração, as férias do Carnaval que duram dois dias e as férias de Verão de duração de três meses.