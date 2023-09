Reservas de sangue estão no limite

O presidente do Grupo de Dadores de Sangue de Pernes, Mário Gomes, está preocupado com os níveis de reservas de sangue em Portugal que neste momento estão com níveis preocupantes, abaixo do recomendado. “Temos feito o máximo de recolhas possível, mas o número de dadores tem ficado abaixo do expectável”, diz a O MIRANTE, apontando que as acções de recolha têm contado com uma média de 40 pessoas. “Nos meses de Verão, tal como os de Inverno, há por norma falta de sangue. No Inverno por causa das gripes e constipações e no Verão porque por um lado há mais acidentes e por outro porque está calor e as pessoas estão de férias”, explica Mário Gomes, que apela a quem possa que disponha de uma hora do seu dia para dar sangue.

Segundo o Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) e a Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (Fepodabes) é urgente haver um aumento de dádivas pois as reservas de sangue dos grupos sanguíneos A e O positivo e negativo são suficientes apenas para dois dias. “As condições climatéricas dos últimos dias provocaram uma desaceleração da afluência dos dadores de sangue pelo que pedimos aos dadores destes grupos sanguíneos que estejam em condições de fazer uma nova dádiva que o façam com a maior brevidade possível”, refere a Fepodabes.

Na zona de Lisboa, refere a Federação, as restrições inerentes à realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) contribuiu para uma “agudização das dificuldades já habituais neste período”. Também em Santarém a JMJ não contribuiu de forma positiva. “A primeira recolha que fizemos em Agosto foi englobada na Jornada Mundial da Juventude, numa campanha entre o IPST, a Federação e as dioceses, mas a receptividade dos jovens da JMJ foi de zero, zero recolhas”, lamenta o presidente dos Dadores de Pernes.

Durante o mês de Agosto o Grupo de Dadores de Pernes esteve envolvido na organização de cinco acções de recolha de sangue no concelho de Santarém sendo que a última aconteceu a 27 de Agosto em Vaqueiros. “Temos que perceber que o sangue é que tem que esperar pelo doente, nunca o doente pelo sangue. E todos temos que colaborar”, apela por último.

Para ser dador de sangue é preciso ter entre 18 e 65 anos, ter um peso igual ou superior a 50 quilos e hábitos de vida saudáveis. Além de poder salvar vidas através de um gesto benévolo o dador tem direito a ausentar-se do trabalho para dar sangue e pode passar a estar isento das taxas moderadoras no acesso à prestação de cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde, nos termos da legislação em vigor. Saiba onde dar sangue em https://www.dador.pt/.