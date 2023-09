Funeral de jovem que morreu num despiste em Abrantes realiza-se esta quarta-feira

O funeral de Renato Pegueiro, o jovem de 22 anos que morreu na madrugada de quinta-feira, 31 de Agosto, na sequência de um despiste de carro em Abrantes, está marcado para as 11h30 desta quarta-feira, 6 de Setembro, em Mouriscas. O corpo seguirá para o cemitério daquela freguesia após as cerimónias fúnebres.



O automóvel envolvido no acidente, da marca Porsche, era conduzido por um amigo da vítima e embateu contra o muro do quartel militar de Abrantes, que ficou parcialmente destruído. A vítima mortal seguia no lugar do pendura e no banco de trás viajava um outro jovem, que tal como o condutor sofreu ferimentos. Renato Pegueiro foi transportado em estado muito grave para o Hospital de Abrantes e transferido de helicóptero do INEM, pelas 04h00, para uma unidade hospitalar em Lisboa onde acabou por ser declarado o óbito.



Renato Pegueiro era natural de Mouriscas, freguesia do concelho de Abrantes e estava a frequentar um mestrado em Economia. Licenciado em Contabilidade apresentava-se, numa rede social profissional, como “trabalhador, focado nos objetivos, autónomo e com sentido de liderança”.