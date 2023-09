partilhe no Facebook

Torres Novas avança com criação de zona de lazer fluvial em Ribeira Ruiva

A Câmara de Torres Novas anunciou que vai iniciar brevemente a empreitada de requalificação da zona envolvente à estação elevatória de Ribeira Ruiva, que visa transformar o espaço numa praça de utilização pública, dotando o local de mais mobiliário urbano e com novas lógicas de circulação ao mesmo tempo que se converte o rio Almonda num “espaço balnear de excelência com vista à criação de novas praias fluviais no concelho ”.

A empreitada, a cargo da empresa Construção Reabilitação Urbana & Paisagem Lda está orçada em 99.255 euros (mais IVA) e terá um prazo de execução de 90 dias. Os trabalhos incluem a criação de zona de lazer fluvial na Ribeira Ruiva, o arranjo dos espaços exteriores envolventes à estação elevatória numa área de 345 metros quadrados e a requalificação da zona envolvente ao rio Almonda junto à ponte e ao açude.