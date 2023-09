Benavente vai esterilizar gatos vadios para controlar a sua proliferação

Uma centena de gatos que vivem na rua vão ser esterilizados pelos serviços da autarquia até ao final do ano para controlar a sua proliferação. Município quer minimizar impacto e incómodos das colónias para as populações.

Controlar o número de gatos vadios por todo o concelho para impedir que as colónias existentes ganhem uma dimensão preocupante que ponha em causa a saúde pública e minimizar os incómodos para as populações são os objectivos que levaram a Câmara de Benavente a implementar, a 9 de Setembro, o Programa Capturar, Esterilizar e Devolver. Para isso foi assinado um protocolo entre o município presidido por Carlos Coutinho e a Associação Animais de Rua, criada para tentar travar a proliferação de cães e gatos não domésticos ou dos que foram abandonados.

Segundo a autarquia o médico veterinário municipal já identificou as colónias de gatos existentes, estando previsto que até ao final do ano sejam capturados, registados electronicamente, desparasitados e esterilizados 100 animais, que após a intervenção serão devolvidos às ruas com uma marcação na orelha esquerda. Na segunda fase do programa outros 100 gatos serão alvo do mesmo tipo de acção. Os que se revelarem “meigos”, acrescenta o município, poderão vir a ser encaminhados para adopção.

As colónias intervencionadas vão ser supervisionadas pelo médico veterinário municipal, devendo a Animais de Rua sensibilizar para que os animais sejam “alimentados em respeito pela salubridade pública” por cuidadores que deverão comunicar a entrada ou saída de novos animais, ou de factores que perturbem a estabilidade da colónia, a segurança e a tranquilidade pública. No âmbito deste programa todos os técnicos do canil e voluntários da associação Refúgio Vital receberam formação.

O município acredita que esta é uma solução “assertiva para fazer uma boa gestão da população de gatos errantes, silvestrados (não domésticos)” que “em muitos casos provocam ruído desagradável, sobretudo em altura do cio, mau cheiro ou doenças resultantes da marcação de território”.