“Concelho da Golegã estava a precisar de mudança” 

Turismo, educação e habitação são os principais desafios que tem pela frente, sem esquecer muitos outros, como tornar a Feira Nacional do Cavalo auto-sustentável. Uma conversa sobre o percurso de um homem que se diz do povo e que tem na família o seu porto de abrigo.

António Camilo é um homem tranquilo, de fácil trato, e gosta de olhar nos olhos das pessoas quando fala com elas. O seu aspecto físico, corpulento, contraria o que é em termos emocionais: uma pessoa que assume ter muitas fragilidades, embora as tente ultrapassar diariamente com força de vontade e com a procura incessante de ser um melhor pai e homem de família. Tem quatro filhas, duas delas gémeas. A conversa com O MIRANTE começa com um desabafo incomum para alguém que é presidente da Câmara da Golegã há dois anos, embora leve mais de uma dezena enquanto autarca, oito dos quais como presidente da Junta da Golegã: uma das suas filhas sofre de problemas graves de saúde e passar a mensagem de que a saúde mental é a doença do futuro tem sido uma das suas missões enquanto representante político.

António Camilo nasceu em Angola, onde viveu até aos 16 anos. Os seus pais eram fazendeiros. Quando veio para Portugal, contra a sua vontade, foi estudar para Aveiro onde viveu em casa de uma tia. Um ano depois chegou ao Ribatejo quando um dos seus irmãos comprou o café/restaurante Santo António, onde trabalhou enquanto estudava. Antes de ir para a tropa, o seu tio, que era presidente da Câmara de São João da Pesqueira, proporcionou-lhe um estágio naquele município. Conheceu a primeira mulher, casou, e entrou na câmara da Golegã em 1980 na área da dactilografia. Mais de quatro décadas depois, e após cumprir funções sobretudo na área administrativa e finanças, é eleito presidente do município por um movimento independente, embora apoiado pelo PSD. Pelo meio foi dirigente em várias associações do concelho, destacando-se a presidência do Futebol Clube Goleganense e a direcção dos bombeiros voluntários.

Diz que não tem arrependimentos e que dorme descansado durante a noite. A presidência da autarquia deu-lhe alguns quilos a mais, que anda a tentar perder com uma alimentação mais equilibrada. Não se descai muito em relação à sua vida amorosa actual, embora revele que tem alguém “muito especial” que lhe dá muita força para encarar o dia-a-dia.

A conversa com O MIRANTE decorreu no seu gabinete, situado paredes-meias com o salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, às 11h00 de uma quarta-feira…

Como tem sido o seu dia? É engraçado, julgo ser a primeira vez que me perguntam isso numa entrevista. Os meus dias são muito repetitivos nos últimos dois anos. Levanto-me todos os dias por volta das 06h30 e meto o correio em dia, olhando para alguns emails e respondendo a outros. Procuro estar todos os dias às 8h00 no estaleiro para dar uma palavra aos funcionários que vão para a rua. Muitas vezes dou-lhes referências de coisas que têm para fazer porque recebi mensagens de munícipes a alertarem-me. Por volta das 9h chego ao gabinete, embora nunca marque reuniões para antes das 10h00 de forma a ter tempo de planear o dia.

Hoje, por exemplo, tem a agenda preenchida? Já estive na Azinhaga e Golegã a acompanhar o projecto “Just a Change”, uma associação de voluntários que recupera habitações para atribuir a famílias carenciadas. Tenho uma reunião com a Casa do Povo do Pombalinho; vamos lá almoçar para ouvir e perceber quais as dificuldades. À tarde tenho de assinar despachos da divisão financeira e vou reunir com algumas colectividades. Gosto é de estar com pessoas.os cargos.