Festas de Abitureiras são exemplo de amor à terra

Associação Abitureiras em Festa foi criada a 13 de Abril deste ano para organizar as festas da aldeia, que até agora eram responsabilidade de uma colectividade ou instituição da freguesia. Voluntários trabalham pelo amor à terra e para que a festa seja uma das mais participadas do concelho de Santarém.

Alguns dos vários voluntários que fazem com que nada falte durante os quatro dias das Festas das Abitureiras

Todos os anos um vasto grupo de voluntários trabalha afincadamente para que a festa anual do início de Setembro seja uma das mais participadas do concelho de Santarém.

A Associação Abitureiras em Festa foi criada a 13 de Abril deste ano por um grupo de pessoas de diversas faixas etárias com o intuito de organizar as festas, como já vinha sendo falado há vários anos. Habitualmente, em cada ano cabia a uma colectividade ou instituição da freguesia organizar a festa. A actual direcção da Abitureiras em Festa vai organizar os festejos durante dois anos seguidos, explica a O MIRANTE Filipe Mendes, tesoureiro.

O presidente da Associação Abitureiras em Festa, Rui Madeira, anda num frenesim de um lado para o outro para garantir que nada vai falhar no primeiro dia da festa, na sexta-feira, 1 de Setembro. O vice-presidente José Luís Paulino e o tesoureiro Filipe Mendes estão noutra zona a tratar dos últimos pormenores.