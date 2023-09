Redução de apoios está a asfixiar instituições de solidariedade social

Durante a apresentação da 9ª edição da FestAzul, em Santarém, Ricardo Gonçalves alertou para as dificuldades que muitas instituições do sector social estão a atravessar. Este ano a receita obtida vai para A Farpa, que comemora 25 anos.

FestAzul vai decorrer no sábado, 30 de Setembro, no CNEMA, em Santarém, e este ano o grupo Asas Pela Vida vai apoiar A Farpa, instituição que comemora 25 anos

Este ano a receita obtida pela FestAzul vai reverter a favor de A Farpa, associação que comemora 25 anos de vida.

“Estamos a atravessar uma fase colectiva de dificuldades nos apoios às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) que nos últimos tempos conseguem metade do financiamento para o que precisam do que o que tinham há dez anos. Esta festa com um fim benemérito é fundamental para apoiar associações”. O alerta foi deixado pelo presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, durante a apresentação da 9ª edição da FestAzul, que decorreu na tarde de 30 de Agosto na sede da Associação Comercial, Empresarial e Serviços, em Santarém.