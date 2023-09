Túnel ferroviário em VFX implica demolição da Fábrica da Palavras

A demolição do edifício da Fábrica das Palavras e de grande parte das casas na Travessa da Indústria e Rua do Cais, em Vila Franca de Xira, são implicações directas do enterramento da linha ferroviária no troço Alverca-Castanheira do Ribatejo, para implementar a linha de alta velocidade. A documentação facultada pela Infraestruturas de Portugal (IP) explica o que está em causa se a opção for enterrar a linha de comboio, uma solução defendida por movimentos de cidadãos e autarcas, em vez do projecto de quadruplicação da actual Linha do Norte.

Caso a opção seja a construção de um túnel a nascente do actual canal da Linha do Norte, a IP diz que é necessário demolir a Fábrica das Palavras, deitar abaixo grande parte do conjunto habitacional da Travessa da Indústria e Rua do Cais, demolição dos Armazéns Robalo e Pollux e afectação profunda do Jardim Municipal Constantino Palha e relocalização do coreto.