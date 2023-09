Unidade de Saúde Familiar de Alpiarça reforçada com três médicos

Em Setembro, a USF de Alpiarça será reforçada com três novos profissionais e no início do próximo ano vai entrar mais um médico. Câmara submeteu candidatura para construção do Centro de Saúde de Alpiarça, uma ambição do actual executivo municipal.

A Unidade de Saúde Familiar (USF) de Alpiarça é reforçada este mês com mais três médicos de família. A 11 de Setembro foram colocados dois novos médicos e o terceiro começa a trabalhar a 18 de Setembro. Os profissionais de saúde estão a usufruir do regulamento de incentivos que a Câmara de Alpiarça criou recentemente para apoio à fixação de médicos no concelho. O município está a pagar dois mil euros mensais a cada médico. Estes apoios vão manter-se até Novembro, altura em que a Unidade de Saúde Familiar de Alpiarça (USF) vai passar de tipo A para tipo B, onde os profissionais de saúde ganham mais e têm melhores regalias.

“Finalmente vemos luz ao fundo do túnel e podemos todos respirar de alívio porque a unidade de saúde vai estar a funcionar em pleno. Esperamos que a partir do início do próximo ano esteja tudo a correr bem, até porque existe a manifestação para entrada de mais um médico a partir de Janeiro”, garantiu a presidente da Câmara de Alpiarça, a socialista Sónia Sanfona. A autarca esclareceu que o município está a desencadear um procedimento para a vinculação de quatro assistentes técnicos apesar de não ser competência da câmara. Recorde-se que, como O MIRANTE noticiou em Janeiro deste ano, a unidade estava a funcionar apenas com uma médica para os quase cinco mil utentes do concelho inscritos na USF.

Sónia Sanfona explicou ainda que o município submeteu uma candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para avançarem com a construção do Centro de Saúde de Alpiarça, uma ambição do actual executivo municipal liderado por Sónia Sanfona. A autarca afirmou que falta terminar o projecto de execução e lançar o concurso para efectivar a obra que, segundo garantiu, deverá estar completa até final de 2026.