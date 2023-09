Vigília silenciosa dos Bombeiros de Azambuja contra políticos do concelho

O corpo activo dos Bombeiros de Azambuja deu início, na noite de 31 de Agosto, na Praça do Município, em Azambuja, à primeira de várias vigílias silenciosas para expressar o seu desagrado contra o que considera ser “um tratamento desigual” na análise de uma proposta camarária que visava a atribuição de um apoio financeiro no valor de 250 mil euros, pagos a 15 anos, para a aquisição de um veículo de desencarceramento para aquela corporação.

A proposta em causa, apreciada na última reunião do executivo camarário, acabou por não ser votada por falta de quórum, depois dos vereadores do PSD (2) e da vereadora do Chega terem abandonado a mesa, ficando apenas o presidente do município (PS) e a vereadora da CDU. O vice-presidente, António Matos (PS), e a vereadora que tem o pelouro da Protecção Civil, Ana Coelho (PS), recorde-se, estão impedidos de votar - no primeiro caso por pertencer aos órgãos sociais daquela associação e no segundo por viver em união de facto com o comandante dos bombeiros.