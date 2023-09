partilhe no Facebook

Alterações ao trânsito no Sobralinho para implementar melhorias

A circulação de automóveis no Sobralinho vai sofrer alterações, de acordo com mudanças realizadas ao regulamento de trânsito referente a diversos arruamentos da Quinta da Graciosa no Sobralinho.

Os arruamentos afectados incluem a Rua da Mina, Rua Capitão Salgueiro Maia e Rua Professora Lucie Baron Cabrier da Silva. De acordo com a proposta, as seguintes alterações entraram em vigor: passa a ser permitido o trânsito nos dois sentidos na rua Capitão Salgueiro Maia e passa a ser proibido circular no sentido norte-sul na rua professora Lucie Baron Cabrier da Silva.

Além disso, o regulamento estabelece que a Rua da Mina terá prioridade em relação à Rua Capitão Salgueiro Maia e a Rua Capitão Salgueiro Maia terá prioridade face à Rua Professora Lucie Baron Cabrier da Silva.

As mudanças ao regulamento foram aprovadas por unanimidade em reunião de câmara e têm como origem a apresentação de uma proposta pela Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, datada de 19 de Abril de 2023. A proposta, que recebeu aprovação tanto na reunião de junta como na assembleia de freguesia, visa optimizar a mobilidade em áreas-chave da Quinta da Graciosa.