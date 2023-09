Ansiolíticos e antidepressivos podem originar demência

Os idosos não gostam da solidão mas não têm medo da morte. O que os assusta é o sofrimento que pode acontecer com a degradação do corpo. Uma entrevista com a psicóloga clínica e neuropsicóloga Marta Silva, a propósito do Dia Nacional do Psicólogo que se assinala a 4 de Setembro.

Tomar ansiolíticos e antidepressivos durante muitos anos seguidos pode levar a situações demência e a processos de degradação cognitiva. O alerta é de Marta Silva, psicóloga clínica e neuropsicóloga, há cinco anos, que trabalha em Unidade de Cuidados Continuados e dá consultas em Almeirim nos Consultórios Médicos do Jardim. “Os fármacos podem ser úteis em fases agudas mas não temos que tomar medicamentos durante anos porque a medicação torna-se desadequada ao longo do tempo, o que geralmente leva a processos de degradação cognitiva. É um problema sério que deve ser combatido”, refere a psicóloga, acrescentando que os fármacos camuflam o sintoma mas não estão a resolver o problema que tem que ser trabalhado desde a sua origem.