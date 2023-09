Associação solidária de Samora Correia transforma doações em sorrisos

A apoiar regularmente cerca de quatro dezenas de famílias a associação vive de doações de roupas, calçado, mobílias e outros bens. Discrição é a palavra de ordem das voluntárias que não duvidam de que ainda há muita pobreza encoberta pela vergonha.

A porta ainda não abriu mas do lado de fora um pequeno grupo de pessoas de sacos vazios nas mãos junta-se à conversa. No interior da sede da associação Sorrisos da Lezíria, em Samora Correia, as três voluntárias acabam de organizar nas prateleiras as roupas, calçado, brinquedos, roupa de cama e outros bens doados que serão entregues a famílias carenciadas no primeiro sábado de cada mês. Ali todos recebem um atendimento personalizado, ajustado às suas necessidades, tamanho e gosto. Quase parece uma loja onde se entra para comprar, com a diferença de que quem ali vai paga com um sorriso e uma palavra de gratidão.

Ana Sequeira e Isaura Nunes criaram há uma década este projecto que, entretanto, se constituiu em associação, para ajudar, num ambiente de proximidade e isento de grandes burocracias, famílias carenciadas do concelho de Benavente. Mas a ajuda, afirmam, estende-se a outras localidades vizinhas. Actualmente dão apoio regular a cerca de 40 famílias, fora casos urgentes e pontuais de quem lhes bate à porta a pedir ajuda. “As prateleiras enchem-se rápido, mas esvaziam mais rápido ainda. Aqui as pessoas encontram o primeiro apoio e quando nos apercebemos que o que conseguimos dar não é suficiente encaminhamos para outras entidades com mais possibilidade”, diz-nos Ana Sequeira que, além de fundadora, é presidente da direcção.