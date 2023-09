Autarcas exigem remodelação de avenida central em Alverca

A Avenida 5 de Outubro, no centro de Alverca, precisa de ser remodelada e ver o seu número de faixas aumentadas, consideram os autarcas municipais numa proposta aprovada por unanimidade em reunião do executivo da Câmara de Vila Franca de Xira. No documento que vai ser enviado para a empresa pública Infraestruturas de Portugal, responsável pela via, é exigido que se proceda ao reperfilamento da avenida, incluindo o necessário aumento para duas faixas de rodagem na via que circula no sentido Arcena-Alverca, incluindo a colocação de melhor sinalização vertical e horizontal que não confunda os condutores, já que actualmente muita gente pensa que a via tem duas faixas em cada sentido.

A proposta foi apresentada pelos eleitos da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), que pedem uma série de medidas destinadas a melhorar a segurança e a fluidez do tráfego na avenida. Ana Afonso, vereadora da Nova Geração, lembrou que a avenida é muitas vezes usada como escapatória ao intenso trânsito da Estrada Nacional 10 para facilitar o acesso à auto-estrada do Norte através de vias alternativas como a Rua da Formigueira ou dos Lavadouros. “O enquadramento longitudinal das faixas de rodagem em ambos os sentidos da avenida demonstra que é possível proceder ao reperfilamento da via com vista a reduzir o trânsito que, muitas vezes, se prolonga para lá da rotunda do Choupal”, criticou.

A autarca lembra que acima de tudo é fundamental esclarecer os condutores sobre qual a forma de circulação rodoviária correcta naquela avenida, já que na situação actual chegam a formar-se duas faixas de circulação quando na realidade apenas existe uma, situação que já causou acidentes e que O MIRANTE já reportou em edições anteriores.

Também Nuno Libório, da CDU, lembra que aquela força política há muito reclama pela introdução de medidas de acalmia do trânsito naquele local e a estruturação de um plano urbanístico de revitalização da zona do Brejo e do Choupal. “É a imagem de marca do PS, fala muito mas depois, no concreto, quando toma opções ou não são as certas ou vai protelando a sua resolução”, criticou o vereador.

Acabar com as confusões

As horas de ponta na Avenida 5 de Outubro, recorde-se, são uma dor de cabeça para quem precisa de se deslocar de automóvel e o facto dos condutores formarem duas filas de trânsito no mesmo sentido não ajuda. Há vários anos que existe a dúvida entre os condutores sobre quantas faixas existem mas a câmara já esclareceu, lembrando que tem apenas uma faixa em cada sentido, afastadas por um separador central.

A Polícia de Segurança Pública já tinha confirmado ser chamada com frequência ao local por causa de pequenos toques entre condutores, em especial nas horas de ponta, uma situação que depois se complica em termos de seguradoras porque para todos os efeitos a avenida tem apenas um sentido em cada direcção. A recomendação é para que os condutores circulem no local apenas numa faixa única de rodagem e não formando duas filas como vem acontecendo ao longo dos anos.