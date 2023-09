partilhe no Facebook

Foto CMTN- Auto de consignação da obra foi assinado pelo presidente do município, Pedro Ferreira

Balneários e bar dos campos de futebol em Torres Novas com investimento de 498 mil euros

A Câmara de Torres Novas vai investir 498.996 euros (mais IVA) na construção de balneários e bar de apoio aos campos de treino de futebol, que integram o Complexo Desportivo Municipal, na rua do Estádio. As obras têm um prazo de execução de 270 dias.

O auto de consignação da empreitada foi assinado na manhã de quinta-feira, 7 de Setembro, no edifício dos Paços do Concelho, pelo presidente do município, Pedro Ferreira e os responsáveis da empresa EcoDemo – Demolições, Ecologia e Construção, S.A., à qual foi adjudicada a obra.

Os trabalhos a realizar, explica a autarquia, referem-se à primeira fase da construção do edifício ao nível do piso 0, que totaliza uma área aproximada de 300 m2. O edifício será composto por balneários para até 100 praticantes, posto de primeiros socorros, balneário para árbitros e treinadores, dois espaços para arrumação e um compartimento técnico para a preparação das águas quentes sanitárias apoiado por uma área exterior de colectores solares.