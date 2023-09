Iniciativa “Em Tomar a Aprender” destaca a importância da empatia e do humor na Educação

O evento anual "Em Tomar a Aprender", que reúne professores, educadores e funcionários não docentes das escolas do concelho de Tomar, é o momento que marca o início do ano lectivo. A iniciativa decorreu a 5 e 7 de Setembro e teve como principal temática abordada a importância da empatia e do humor no ensino escolar e na Educação no geral.

A iniciativa organizada pelo município de Tomar e pelo Centro de Formação de Professores "Os Templários", em parceria com os Agrupamentos de Escolas Nuno de Santa Maria e Templários e a Escola Profissional de Tomar, começou no Cine-Teatro Paraíso com a recepção a professores e educadores do pré-escolar, ensino básico, secundário e artístico. A actuação do Ginásio Clube de Tomar marcou a abertura da sessão numa manhã em que foram apresentadas algumas das boas práticas pedagógicas para o ano lectivo.

O vice-presidente da câmara municipal, Hugo Cristóvão, responsável pelo pelouro da Educação, enfatizou a importância das actividades extracurriculares realizadas pelas várias colectividades do concelho para o desenvolvimento das crianças e jovens. Paulo Condessa fez uma intervenção que misturou motivação e poesia como forma de cativar alunos. Para encerrar a sessão da manhã, o humorista João Seabra apresentou um espectáculo de stand-up comedy centrado na temática da educação.

Após um almoço convívio no refeitório da Escola Jácome Ratton, a tarde foi preenchida com a representação da peça "A menina Inês Pereira", pelo grupo de teatro Fatias de Cá, que percorreu vários locais do centro histórico da cidade. A peça é baseada na obra “Farsa de Inês Pereira” de Gil Vicente, cuja primeira apresentação pública foi feita em Tomar há cerca de 500 anos. No dia 7 de Setembro, o encontro foi dedicado aos funcionários não docentes no auditório da Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca.