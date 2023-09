Moradora do Pombalinho vive em situação de insalubridade 

Os animais vêm de um edifício devoluto e de um terreno abandonado, propriedade da câmara municipal, que já prometeu proceder à limpeza com a máxima urgência.

Teresa Salcedas, de 52 anos, antiga emigrante no Luxemburgo, foi para o Pombalinho há cinco anos residir para a casa onde o falecido cunhado morava. Desde que voltou a Portugal, diz não ter sossego com a vista constante de cobras e ratazanas oriundas de um edifício devoluto e de um terreno abandonado, propriedade do município da Golegã. O MIRANTE ouviu os lamentos da moradora que, apesar da situação em que vive há vários anos, diz gostar do Pombalinho e só quer ver o problema resolvido.