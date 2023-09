partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Obras no saneamento na Fonte Santa vão demorar três meses

Arrancou este mês de Setembro a obra de remodelação da rede de abastecimento de água e saneamento nas ruas “R” e “S” da Fonte Santa em Vialonga, anunciaram os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) em comunicado. Com uma duração prevista de 90 dias a obra tem como objectivo melhorar a qualidade de vida dos moradores. Os trabalhos em andamento concentram-se principalmente na instalação de tubagens para os ramais de saneamento, doméstico e pluvial, com uma extensão total de 224 metros. Já no que diz respeito ao abastecimento de água está prevista a instalação de tubagens numa extensão de 836 metros. Além disso o projecto inclui a execução de ramais domiciliários, o que garantirá um acesso mais directo e seguro à água potável.