Trocar a grande cidade pela calmaria do Ribatejo 

Acordar ao som do toque do despertador, fazer a higiene pessoal, comer apressadamente, descer as escadas do prédio, correr para a estação de metro, apanhar o transporte para dali a uns minutos trocar de linha e apanhar o que o vai deixar mais próximo do local de trabalho. Era assim o início do dia de Jorge Rodrigues; uma rotina frenética mas inquestionável após tantos anos de repetição. Não conhecia outra forma de vida que fosse mais calma do que aquela a que estava habituado em Lisboa, cidade onde nasceu, trabalhou e viveu toda a vida, até resolver, em 2019, fazer as malas e ir em busca de melhor qualidade de vida.