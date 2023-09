Escola Secundária do Cartaxo renovada para o novo ano lectivo

As obras de requalificação da Escola Secundária do Cartaxo vão ser inauguradas oficialmente no dia 12 de Setembro, pelas 10h00. O estabelecimento de ensino vai também estar de portas abertas na manhã de sábado, 16 de Setembro, a quem a queira visitar e ver o resultado das obras de requalificação promovidas pela Câmara do Cartaxo no último ano. O investimento do município rondou, na globalidade, os 3 milhões e 700 mil euros.

O Dia Aberto, que decorre das 10h00 às 13h00, é também uma oportunidade para quem estudou na Escola Secundária do Cartaxo poder recordar os tempos de juventude e para os que agora chegam ficarem a conhecer o estabelecimento de ensino.

As obras na escola secundária vêm criar melhores condições para aprendizagem e ensino, assim como pretendem melhorar a eficácia energética e sustentabilidade dos edifícios. Foi dado particular ênfase às condições hidrotérmicas, acústicas, de qualidade do ar, de segurança e de acessibilidade. Recorde-se que os fundos comunitários para a intervenção estiveram em risco de se perderem, uma vez que os concursos públicos ficaram desertos por mais do que uma ocasião. A obra acabou por avançar com um custo mais elevado em cerca de um milhão de euros.